Наприклад з кредитки моно без комісії не купиш. Ну а "безкоштовно" взагалі ніякою не купиш
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:05
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:48
Re: ПриватБанк
Шото я так и не понял: с епидтрымки привата на свою универсальную без комиссии перечисляется или нет?
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:50
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