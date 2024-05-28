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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 400401402403

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:31

Chicheva
виводити в 0 не потрібно.
списання оплати частинами в рахунок кредитних без комісії.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 12:57

Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:11

  novichok написав:Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?

А чому заблокували, якщо не секрет?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 13:49

  melkh написав:
  novichok написав:Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?

А чому заблокували, якщо не секрет?

Це мені не відомо.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:08

Re: ПриватБанк

novichok, якщо грошові кошти одразу не повернулися, то вони зарахувалися на цю картку. Як варіант, поспілкуйтеся з підтримкою.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:17

Re: ПриватБанк

Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:21

  Howl написав:novichok, якщо грошові кошти одразу не повернулися, то вони зарахувалися на цю картку. Як варіант, поспілкуйтеся з підтримкою.

Гроші зараховуються не на карту, а на рахунок, до якого вона випущена. Якщо заблокована лише карта, а не рахунок (або й всі рахунки клієнта), можна відкрити до цього рахунку нову карту і через неї отримати доступ до коштів.
Julio
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 09:35

Re: ПриватБанк

нужен совет. есть карта универсальная, но кредитный лимит 0, при попытке изменить пишет - пользуйтесь картой, депозитами, тогда поднимется. Кто-то проходил такое, ложил какой-то депозит, чтобы установить кредитный лимит?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 10:43

Re: ПриватБанк

Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
Howl
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