Chicheva
виводити в 0 не потрібно.
списання оплати частинами в рахунок кредитних без комісії.
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Додано: Пон 27 тра, 2024 12:31
Chicheva
виводити в 0 не потрібно.
списання оплати частинами в рахунок кредитних без комісії.
Додано: Пон 27 тра, 2024 12:57
Відправавив гроші на карту, не знаючи що вона заблокована. Чи можливо якось іх отримати, чи можливо що гроші повернуть мені на карту?
Додано: Пон 27 тра, 2024 13:11
Додано: Пон 27 тра, 2024 13:49
Додано: Пон 27 тра, 2024 15:08
Re: ПриватБанк
novichok, якщо грошові кошти одразу не повернулися, то вони зарахувалися на цю картку. Як варіант, поспілкуйтеся з підтримкою.
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:17
Re: ПриватБанк
Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:21
Гроші зараховуються не на карту, а на рахунок, до якого вона випущена. Якщо заблокована лише карта, а не рахунок (або й всі рахунки клієнта), можна відкрити до цього рахунку нову карту і через неї отримати доступ до коштів.
Додано: Вів 28 тра, 2024 09:35
Re: ПриватБанк
нужен совет. есть карта универсальная, но кредитный лимит 0, при попытке изменить пишет - пользуйтесь картой, депозитами, тогда поднимется. Кто-то проходил такое, ложил какой-то депозит, чтобы установить кредитный лимит?
Додано: Вів 28 тра, 2024 10:43
Re: ПриватБанк
Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
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