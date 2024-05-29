|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17
Howl написав:
Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16829
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:39
Ferlakur написав:
Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?
Доповідаю: можна по QR-коду, але касир не бачить цієї карти одразу, треба називати повний номер.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4607
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58
Howl написав:
Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
Сину студенту спочатку просили і не дали, а потім самі підкинули 5 тис. Дістає стипендію на приватівську картку.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6718
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|