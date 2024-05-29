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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17

  Howl написав:Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.

Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:39

  Ferlakur написав:Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?


Доповідаю: можна по QR-коду, але касир не бачить цієї карти одразу, треба називати повний номер.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58

  Howl написав:Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.

Сину студенту спочатку просили і не дали, а потім самі підкинули 5 тис. Дістає стипендію на приватівську картку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:12

А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:21

  novichok написав:А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована

Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:00

  Amethyst написав:
  novichok написав:А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована

Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.

а... вон оно че (с). дякую.
novichok
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