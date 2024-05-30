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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17
Howl написав:
Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
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Додано: Вів 28 тра, 2024 11:39
Ferlakur написав:
Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?
Доповідаю: можна по QR-коду, але касир не бачить цієї карти одразу, треба називати повний номер.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58
Howl написав:
Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.
Сину студенту спочатку просили і не дали, а потім самі підкинули 5 тис. Дістає стипендію на приватівську картку.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:12
А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
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novichok
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Додано: Сер 29 тра, 2024 16:21
novichok написав:
А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.
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Amethyst
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:00
Amethyst написав: novichok написав:
А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.
а... вон оно че (с). дякую.
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novichok
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:09
Щось не любить Приват ЗСУ, хоча тут отримую 100000+ кожного місяця. Колись я зменшив ліміт на кредитці до 2000, з Привітом почав користуватися кредитними, витратив приблизно 1200 грн і банк загнав картку в -250 грн, я мінус погасив, залишили тільки 550 грн кредитного ліміту. Пробував подати заявку на збільшення кредитного ліміту, де чесно вказав місце роботи ЗСУ, і прийшла відмова. Раніше був ФОПом, його не закривав, але не знаю чи вартує пвказувати що я ФОП, якщо тут отримую грошове забезпечення ЗСУ.
В інших банках кредитний ліміт в сумі близько 200к.
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Пансер
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 06:25
Пансер написав:
Щось не любить Приват ЗСУ, хоча тут отримую 100000+ кожного місяця. Колись я зменшив ліміт на кредитці до 2000, з Привітом почав користуватися кредитними, витратив приблизно 1200 грн і банк загнав картку в -250 грн, я мінус погасив, залишили тільки 550 грн кредитного ліміту. Пробував подати заявку на збільшення кредитного ліміту, де чесно вказав місце роботи ЗСУ, і прийшла відмова. Раніше був ФОПом, його не закривав, але не знаю чи вартує пвказувати що я ФОП, якщо тут отримую грошове забезпечення ЗСУ.
В інших банках кредитний ліміт в сумі близько 200к.
Ризик найбільший неповернення кредиту і коштів саме у ЗСУ та пенсіонерів після 70. Також враховуйте що середній вік чоловіка в Україні скоротився,тому на це теж треба зважати.
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