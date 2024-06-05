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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 401402403404

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17

  Howl написав:Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.

Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
sens
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:39

  Ferlakur написав:Хтось знає, чи з додаткової карти на довірену особу можна зняти в касі готівку по QR-коду, чи треба обов'язково саме пластик?


Доповідаю: можна по QR-коду, але касир не бачить цієї карти одразу, треба називати повний номер.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58

  Howl написав:Примат, быстро банк лимит не даст. Надо будет много времени, пока система поймёт, что у тебя есть средства и тебе можно дать кредитный лимит.

Сину студенту спочатку просили і не дали, а потім самі підкинули 5 тис. Дістає стипендію на приватівську картку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:12

А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:21

  novichok написав:А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована

Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:00

  Amethyst написав:
  novichok написав:А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована

Так миттєво ж нараховують вже.. у Привіт. Там подивіться, зразу можна і виводити.

а... вон оно че (с). дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:09

Re: ПриватБанк

Щось не любить Приват ЗСУ, хоча тут отримую 100000+ кожного місяця. Колись я зменшив ліміт на кредитці до 2000, з Привітом почав користуватися кредитними, витратив приблизно 1200 грн і банк загнав картку в -250 грн, я мінус погасив, залишили тільки 550 грн кредитного ліміту. Пробував подати заявку на збільшення кредитного ліміту, де чесно вказав місце роботи ЗСУ, і прийшла відмова. Раніше був ФОПом, його не закривав, але не знаю чи вартує пвказувати що я ФОП, якщо тут отримую грошове забезпечення ЗСУ.
В інших банках кредитний ліміт в сумі близько 200к.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 06:25

  Пансер написав:Щось не любить Приват ЗСУ, хоча тут отримую 100000+ кожного місяця. Колись я зменшив ліміт на кредитці до 2000, з Привітом почав користуватися кредитними, витратив приблизно 1200 грн і банк загнав картку в -250 грн, я мінус погасив, залишили тільки 550 грн кредитного ліміту. Пробував подати заявку на збільшення кредитного ліміту, де чесно вказав місце роботи ЗСУ, і прийшла відмова. Раніше був ФОПом, його не закривав, але не знаю чи вартує пвказувати що я ФОП, якщо тут отримую грошове забезпечення ЗСУ.
В інших банках кредитний ліміт в сумі близько 200к.

Ризик найбільший неповернення кредиту і коштів саме у ЗСУ та пенсіонерів після 70. Також враховуйте що середній вік чоловіка в Україні скоротився,тому на це теж треба зважати.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:19

😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»

1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.

Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24». Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀

Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»

🇺🇦
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:06

Re: ПриватБанк

прийшло тільки що повідомлення Ліміт переглянуто

був 78 тис
став 54

чому - неясно
quadro_tony_da
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