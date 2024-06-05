Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:17
Маячня!100% коли були депозити - ліміту не було,як тільки приносив ,аж на третій рік надали максимально,та під час широкомасштабних дій жодного разу не зменшували
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:39
Додано: Сер 29 тра, 2024 13:58
Додано: Сер 29 тра, 2024 16:12
А скільки чекати на кеш бек за комунальні послуги, платив 12 травня, досі не нарахували, хоча медалька знизу суми оплати намалована
Додано: Сер 29 тра, 2024 16:21
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:00
Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:09
Re: ПриватБанк
Щось не любить Приват ЗСУ, хоча тут отримую 100000+ кожного місяця. Колись я зменшив ліміт на кредитці до 2000, з Привітом почав користуватися кредитними, витратив приблизно 1200 грн і банк загнав картку в -250 грн, я мінус погасив, залишили тільки 550 грн кредитного ліміту. Пробував подати заявку на збільшення кредитного ліміту, де чесно вказав місце роботи ЗСУ, і прийшла відмова. Раніше був ФОПом, його не закривав, але не знаю чи вартує пвказувати що я ФОП, якщо тут отримую грошове забезпечення ЗСУ.
В інших банках кредитний ліміт в сумі близько 200к.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 06:25
Ризик найбільший неповернення кредиту і коштів саме у ЗСУ та пенсіонерів після 70. Також враховуйте що середній вік чоловіка в Україні скоротився,тому на це теж треба зважати.
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:19
😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»
1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.
Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24». Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀
Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»
🇺🇦
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:06
Re: ПриватБанк
прийшло тільки що повідомлення Ліміт переглянуто
був 78 тис
став 54
чому - неясно
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