Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?
таке раніше було можливо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23
Re: ПриватБанк
Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?
таке раніше було можливо
Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51
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