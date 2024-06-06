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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23

Re: ПриватБанк

Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?

таке раніше було можливо
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51

  quadro_tony_da написав:Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?

таке раніше було можливо

Можна. Між родичами першої лінії споріднення. Треба в чаті Приват24 актуалізувати родинний зв'язок.
Ferlakur
 
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