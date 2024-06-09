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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23
Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?
таке раніше було можливо
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51
quadro_tony_da написав:
Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?
таке раніше було можливо
Можна. Між родичами першої лінії споріднення. Треба в чаті Приват24 актуалізувати родинний зв'язок.
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Ferlakur
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Додано: Нед 09 чер, 2024 12:00
sens написав:
😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»
1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24»
. Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀
Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»
🇺🇦
Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
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Visky
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Додано: Нед 09 чер, 2024 13:23
Visky написав:
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
а где в тарифах есть упоминание о бесплатности именно таких переводов? В тарифах чего? Карт? Счетов? Да банк предоставлял услугу бесплатного перевода платежей на карты определенного банка. В рамках двухстороннего соглашения между банками, которое подходит к концу. Если в тарифах карт и счетов данная услуга отдельно не указывалась, то о прекращении предоставления такой договорной услуги между двумя банками приватбанк как бы и не обязан сообщать.
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WallNutPen
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