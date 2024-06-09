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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 402403404405

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ПриватБанк 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23

Re: ПриватБанк

Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?

таке раніше було можливо
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51

  quadro_tony_da написав:Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?

таке раніше було можливо

Можна. Між родичами першої лінії споріднення. Треба в чаті Приват24 актуалізувати родинний зв'язок.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:00

  sens написав:😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»

1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.

Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24». Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀

Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»

🇺🇦
Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 13:23

Re: ПриватБанк

  Visky написав:Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
а где в тарифах есть упоминание о бесплатности именно таких переводов? В тарифах чего? Карт? Счетов? Да банк предоставлял услугу бесплатного перевода платежей на карты определенного банка. В рамках двухстороннего соглашения между банками, которое подходит к концу. Если в тарифах карт и счетов данная услуга отдельно не указывалась, то о прекращении предоставления такой договорной услуги между двумя банками приватбанк как бы и не обязан сообщать.
WallNutPen
 
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