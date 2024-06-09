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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 402403404405 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 10 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 20 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 9 Всього голосів : 70 Додано: Чет 06 чер, 2024 10:23 Re: ПриватБанк Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?



таке раніше було можливо quadro_tony_da

Повідомлень: 77 З нами з: 05.04.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2024 11:51 quadro_tony_da написав: Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?



таке раніше було можливо Ніхто не знає в Приваті ще можна переказувати ДОЛАРИ між доларовими картками різних користувачів приватбанку, якщо ці користувачі є РОДИЧАМИ?таке раніше було можливо

Можна. Між родичами першої лінії споріднення. Треба в чаті Приват24 актуалізувати родинний зв'язок. Можна. Між родичами першої лінії споріднення. Треба в чаті Приват24 актуалізувати родинний зв'язок. Ferlakur Повідомлень: 4609 З нами з: 14.10.08 Подякував: 298 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 12:00 sens написав: 😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»



1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.



Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24» . Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀



Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»



🇺🇦 😭 «ПриватБанк» вводить комісію за поповнення карток «Unex Bank»1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.. Наразі залишається лише один банк, перекази на який з карток «ПриватБанку» здійснюється без комісії, — «Радабанк». На жаль, тарифи за картками «Радабанк» досить погані, тому його не слід розглядати, як альтернативу для отримання коштів з карток «ПриватБанку» без комісії. Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації 👀Джерело інформації — офіційний прес реліз «Unex Bank»🇺🇦 Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.

Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне. Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне. Visky

Повідомлень: 1169 З нами з: 27.04.10 Подякував: 101 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 13:23 Re: ПриватБанк Visky написав: Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне. Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 жоден банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне. а где в тарифах есть упоминание о бесплатности именно таких переводов? В тарифах чего? Карт? Счетов? Да банк предоставлял услугу бесплатного перевода платежей на карты определенного банка. В рамках двухстороннего соглашения между банками, которое подходит к концу. Если в тарифах карт и счетов данная услуга отдельно не указывалась, то о прекращении предоставления такой договорной услуги между двумя банками приватбанк как бы и не обязан сообщать. а где в тарифах есть упоминание о бесплатности именно таких переводов? В тарифах чего? Карт? Счетов? Да банк предоставлял услугу бесплатного перевода платежей на карты определенного банка. В рамках двухстороннего соглашения между банками, которое подходит к концу. Если в тарифах карт и счетов данная услуга отдельно не указывалась, то о прекращении предоставления такой договорной услуги между двумя банками приватбанк как бы и не обязан сообщать. WallNutPen Повідомлень: 1149 З нами з: 08.06.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 15:30 WallNutPen Відповідно до ст. 14.10 З-ну "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні": "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни". Тобто не тільки тарифи, а й правила, до яких відносилось оголошене банком правило безкоштовних переказів. Але цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги", з якого банківське лобі домоглося повного виключення обов'язкового попередження. Visky

Повідомлень: 1169 З нами з: 27.04.10 Подякував: 101 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 15:37 Visky написав: WallNutPen Відповідно до ст. 14.10 З-ну "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні": "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни". Тобто не тільки тарифи, а й правила, до яких відносилось оголошене банком правило безкоштовних переказів. Але цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги", з якого банківське лобі домоглося повного виключення обов'язкового попередження. Відповідно до ст. 14.10 З-ну "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні": "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни". Тобто не тільки тарифи, а й правила, до яких відносилось оголошене банком правило безкоштовних переказів. Але цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги", з якого банківське лобі домоглося повного виключення обов'язкового попередження.

Розслабтеся, це був не переказ а платіж. На період договору з Юнексом - безплатний. Це по перше. По друге - з пумбом та ж історія була - і що, хтось когось повідомляв за 30 днів? Розслабтеся, це був не переказ а платіж. На період договору з Юнексом - безплатний. Це по перше. По друге - з пумбом та ж історія була - і що, хтось когось повідомляв за 30 днів? 1finanсier

Повідомлень: 904 З нами з: 02.09.19 Подякував: 313 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 15:46 1finanсier написав: Visky написав: цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги" (в чинній редакціїї) , з якого банківське лобі 12.01.2023 р. домоглося повного виключення обов'язкового попередження. цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги" (в чинній редакціїї) , з якого банківське лобі 12.01.2023 р. домоглося повного виключення обов'язкового попередження.

Розслабтеся, це був не переказ а платіж. На період договору з Юнексом - безплатний. Це по перше. По друге - з пумбом та ж історія була - і що, хтось когось повідомляв за 30 днів? Розслабтеся, це був не переказ а платіж. На період договору з Юнексом - безплатний. Це по перше. По друге - з пумбом та ж історія була - і що, хтось когось повідомляв за 30 днів? Ви мабуть не дочитали до останнього речення, яке я виділив вище. "Покращення" для споживачів ФП Ви мабуть не дочитали до останнього речення, яке я виділив вище. "Покращення" для споживачів ФП Visky

Повідомлень: 1169 З нами з: 27.04.10 Подякував: 101 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 402403404405 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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