quadro_tony_da
А Ви залишили позитивний відгук за результатом спілкування в чаті?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2024 20:01
quadro_tony_da
А Ви залишили позитивний відгук за результатом спілкування в чаті?
Додано: Вів 11 чер, 2024 20:13
ЗРАЗУ після пушу про зниження кредитного ліміту приходить пуш-форма залишити відгук про спілкування з підтримкою
тобто очевидно що та сама людина що зі мною спілкувалась спочатку переглянула ліміт а потім виставила форму за якість діалогу
напрошуються на 1 бал
Додано: Вів 11 чер, 2024 23:02
quadro_tony_da спробуйте ще раз звернутися в кц для перевірки. Думаю збіг обставин.
Додано: Сер 12 чер, 2024 09:54
tarasum
два рази підряд це не збіг обставин
звертатись більше не буду а то знову знизять
Додано: Сер 12 чер, 2024 15:41
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43
Re: ПриватБанк
прийшов ще один пуш
Кредитний ліміт переглянуто
не робив ніяких контактів з банком
за місяць три рази переглядали КЛ ці редиски знущаються чи що?
ще і встановили ліміт рівно по мою заборгованість
13967.52
щоб у мене баланс 0 лишився
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55
quadro_tony_da вы у банка под колпаком и любые движения не имеют смысла. Скорее всего вам уже согласовали лимит равный нулю и по мере того как вы гаситесь в грейсе потихонечку вас стригут. Не расстраивайтесь не приватом единым есть еще много более достойных банков чем это #зеленелайно
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