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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 404405406407>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 20:01

quadro_tony_da
А Ви залишили позитивний відгук за результатом спілкування в чаті? :wink:
svmasha30
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 20:13

  svmasha30 написав:quadro_tony_da
А Ви залишили позитивний відгук за результатом спілкування в чаті? :wink:

ЗРАЗУ після пушу про зниження кредитного ліміту приходить пуш-форма залишити відгук про спілкування з підтримкою

тобто очевидно що та сама людина що зі мною спілкувалась спочатку переглянула ліміт а потім виставила форму за якість діалогу

напрошуються на 1 бал
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 23:02

quadro_tony_da спробуйте ще раз звернутися в кц для перевірки. Думаю збіг обставин.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 09:54

tarasum
два рази підряд це не збіг обставин

звертатись більше не буду а то знову знизять
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:41

  quadro_tony_da написав:tarasum
два рази підряд це не збіг обставин

звертатись більше не буду а то знову знизять

Можна закрити, через 3 місяці , звернутися до відділення і спробувати повернути ліміт.
sens
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3
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43

Re: ПриватБанк

прийшов ще один пуш
Кредитний ліміт переглянуто

не робив ніяких контактів з банком

за місяць три рази переглядали КЛ ці редиски знущаються чи що?

ще і встановили ліміт рівно по мою заборгованість
13967.52

щоб у мене баланс 0 лишився :| :?: :evil:
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55

quadro_tony_da вы у банка под колпаком и любые движения не имеют смысла. Скорее всего вам уже согласовали лимит равный нулю и по мере того как вы гаситесь в грейсе потихонечку вас стригут. Не расстраивайтесь не приватом единым есть еще много более достойных банков чем это #зеленелайно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 02:02

Re: ПриватБанк

а что, старую версию Приват24 (из прошлого десятилетия) окончательно выпилили и отключили ?
в прошлом месяце точно работала и кнопка перехода в нексте была; сейчас ни кнопки перехода, ни реакции на изменение адреса страницы (без 'next.') ...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 11:39

Re: ПриватБанк

На старой версии осталась доступна лишь страница входа.
Похоже, таки выпилили.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 12:45

Re: ПриватБанк

блін фігня виявилась ця акція на кешбек комуналки

в інших банках таких як ПУМБ моя комунальна компанія Столичний Комфорт рахується як комуналка
а в приваті це Комерційні Платежі
quadro_tony_da
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