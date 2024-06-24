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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:49
quadro_tony_da вам шашечки или ехать?! Кешбек же начисляется, чего шуметь-то?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:07
Кассандра
не нараховується
заплатив 10к дали кешбек 21 грн
написав в ТП, скасували платежі
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:38
quadro_tony_da
а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:18
pharus написав:
Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бути
Картку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.
Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювали
І ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимуть
Куди ще і як можна звернутися?
Сталося диво, усі платежі повернули, ще трохи довелося посваритися із гарячкою через автоматичне списання з першого повернутого платежу "плати за прострочений кредит" у розмірі 2кгрн, але врешті-решт всі списання сторнували і баланс карти повернувся до стану, що передував шахрайським операціям. Тепер маємо перевипустити картку, чи є наразі якась відмінність/переваги у плюшках між МПС Віза та Мастеркард? Про "Мастеркард Більше" знаю, може і Віза щось подібне організувала? Хто активно користується, яку МПС краще обрати?
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pharus
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:39
pharus а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? )
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Кассандра
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