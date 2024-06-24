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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 404405406407 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 20 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 9 Всього голосів : 71 Додано: Пон 24 чер, 2024 12:49 quadro_tony_da вам шашечки или ехать?! Кешбек же начисляется, чего шуметь-то? Кассандра

Повідомлень: 1473 З нами з: 04.12.12 Подякував: 27 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 13:07 Кассандра

не нараховується



заплатив 10к дали кешбек 21 грн



написав в ТП, скасували платежі quadro_tony_da

Повідомлень: 90 З нами з: 05.04.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 13:38 quadro_tony_da а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется Кассандра

Повідомлень: 1473 З нами з: 04.12.12 Подякував: 27 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 14:18 pharus написав: Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бути



Картку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.



Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювали І ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимуть Куди ще і як можна звернутися? Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бутиКартку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювалиІ ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимутьКуди ще і як можна звернутися?

Сталося диво, усі платежі повернули, ще трохи довелося посваритися із гарячкою через автоматичне списання з першого повернутого платежу "плати за прострочений кредит" у розмірі 2кгрн, але врешті-решт всі списання сторнували і баланс карти повернувся до стану, що передував шахрайським операціям. Тепер маємо перевипустити картку, чи є наразі якась відмінність/переваги у плюшках між МПС Віза та Мастеркард? Про "Мастеркард Більше" знаю, може і Віза щось подібне організувала? Хто активно користується, яку МПС краще обрати? Сталося диво, усі платежі повернули, ще трохи довелося посваритися із гарячкою через автоматичне списання з першого повернутого платежу "плати за прострочений кредит" у розмірі 2кгрн, але врешті-решт всі списання сторнували і баланс карти повернувся до стану, що передував шахрайським операціям. Тепер маємо перевипустити картку, чи є наразі якась відмінність/переваги у плюшках між МПС Віза та Мастеркард? Про "Мастеркард Більше" знаю, може і Віза щось подібне організувала? Хто активно користується, яку МПС краще обрати? pharus

Повідомлень: 1142 З нами з: 05.12.08 Подякував: 3016 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 14:39 pharus а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? ) Кассандра

Повідомлень: 1473 З нами з: 04.12.12 Подякував: 27 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 404405406407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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