pharus написав:

Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бутиКартку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювалиІ ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимутьКуди ще і як можна звернутися?