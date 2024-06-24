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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2024 12:49
quadro_tony_da вам шашечки или ехать?! Кешбек же начисляется, чего шуметь-то?
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Кассандра
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:07
Кассандра
не нараховується
заплатив 10к дали кешбек 21 грн
написав в ТП, скасували платежі
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:38
quadro_tony_da
а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется
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Кассандра
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:18
pharus написав:
Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бути
Картку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.
Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювали
І ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимуть
Куди ще і як можна звернутися?
Сталося диво, усі платежі повернули, ще трохи довелося посваритися із гарячкою через автоматичне списання з першого повернутого платежу "плати за прострочений кредит" у розмірі 2кгрн, але врешті-решт всі списання сторнували і баланс карти повернувся до стану, що передував шахрайським операціям. Тепер маємо перевипустити картку, чи є наразі якась відмінність/переваги у плюшках між МПС Віза та Мастеркард? Про "Мастеркард Більше" знаю, може і Віза щось подібне організувала? Хто активно користується, яку МПС краще обрати?
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pharus
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:39
pharus а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? )
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Кассандра
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:56
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:01
Кассандра написав:quadro_tony_da
а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется
платив по реквізитам, ви можете вбити в пошук платежів Столичний Комфорт
покаже що це не комуналка, нема значку будиночку, а інший тип платежів
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:15
торгові точки в категорії «Будівництво та ремонт», що мають термінали з MCC:
quadro_tony_da написав:
платив по реквізитам
Кассандра написав:quadro_tony_da
а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется
, ви можете вбити в пошук платежів Столичний Комфорт
покаже що це не комуналка, нема значку будиночку, а інший тип платежів
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 4225, 4900, 5021, 5039, 5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5415, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5963, 5996, 5998, 7349, 7394, 763, 7641, 7692, 7699, 0780, 5193, 5310, 5999.
Ото у них у всіх шолі повинен будиночок намальован? Он у 5200 (Епік) буде шуруповерт намальован
А як це по реквізитам? Треба ж карткою в магазині оплачувати
:
3. Умови участі в Акції
3.1.2.1. Оплатити товар Карткою в магазинах та/або на сайті магазину категорії «Будівництво та ремонт», які мають термінали з MCC, зазначеному в п. 2.4 Правил із присутністю Картки або без.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:20
quadro_tony_da написав: Кассандра написав:quadro_tony_da
а как , чём и откуда платили? Потому как у меня всё чётко начисляется
платив по реквізитам, ви можете вбити в пошук платежів Столичний Комфорт
покаже що це не комуналка, нема значку будиночку, а інший тип платежів
Надо было платить из п24 кредитными с карты универсальная, нажав на пимпу "Платежи" под ней и выбрав в меню "коммунальные платежи" .После ввести id номер квартиры и выбрать нужные компании, обслуживающие ваш адрес. С каждой компании будет комис в 1 грн, но это окупается суммой кб, при сумме оплаты 41.5 и более по каждой компании. Ну и естественно Нуна быть зарегистрированым в акции
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Кассандра
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