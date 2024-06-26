Только в Киберполицию со всеми скриншотами (там фиксируют номер/ID обращения), и потом снова в "поддержку". Проблема "поддержки" - это отрицательный отбор операторов - такое ощущение, что толковые там не задерживаются - в 3 из 4 обращений они падают на дурачка (как было описано мною выше), обсуждают эмоции вместо фиксации фактов. При регистрации потеряли одну из операций, т.е. при 6 списаниях дали 5 номеров заявок. После изменения статуса заявки на "Передано на розгляд МПС. Зазвичай очікування відповіді триває 45-120 днів. Коли отримаємо відповідь, ми надішлемо вам смс" - уже никуда не обращались. По факту деньги вернули через 50 дней после подачи пакета доков в МПС, никакой смс не было, в П24 вывалились пуши о возврате 6 сумм на интернет-карту, и в ту же минуту 7-я операция "автоматичне погашения заборгованості", отменить которую стоило отдельного дня нервов, поскольку в "поддержке" в заявку снова втулили "незадоволення клієнта" вместо требования сторнировать неправомерное списание. Даже тупо скопипастить требование клиента не смогли после этого - пришлось вытребовать текст заявки (там оказался обрывок где-то на середине требования) и снова пинать, чтобы текст требования клиента был зафиксирован ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, свою роль сыграли обещания судебных исков и повторных обращений в Киберполицию, которые пришлось добавить после нескольких кругов феерического тупняка на уровне "нам очень жаль, но у нас такие правила" (типа дыры в безопасности систем банка и все последующие расходы это проблемы клиента). Уже молчу, что почти месяц телефон обрывали чуть ли не ежеминутные звонки с десятков коллекторских номеров (поскольку минуса по кредитке мы своими деньгами не гасили, предполагая, что это обязанность банка вернуть все в прежнее состояние).