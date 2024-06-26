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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 405406407408 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 7 2- Погане. Некомпетентне. 15% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 20 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 9 Всього голосів : 71 Додано: Вів 25 чер, 2024 17:13 Кассандра написав: pharus а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? ) а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? )

Только в Киберполицию со всеми скриншотами (там фиксируют номер/ID обращения), и потом снова в "поддержку". Проблема "поддержки" - это отрицательный отбор операторов - такое ощущение, что толковые там не задерживаются - в 3 из 4 обращений они падают на дурачка (как было описано мною выше), обсуждают эмоции вместо фиксации фактов. При регистрации потеряли одну из операций, т.е. при 6 списаниях дали 5 номеров заявок. После изменения статуса заявки на "Передано на розгляд МПС. Зазвичай очікування відповіді триває 45-120 днів. Коли отримаємо відповідь, ми надішлемо вам смс" - уже никуда не обращались. По факту деньги вернули через 50 дней после подачи пакета доков в МПС, никакой смс не было, в П24 вывалились пуши о возврате 6 сумм на интернет-карту, и в ту же минуту 7-я операция "автоматичне погашения заборгованості", отменить которую стоило отдельного дня нервов, поскольку в "поддержке" в заявку снова втулили "незадоволення клієнта" вместо требования сторнировать неправомерное списание. Даже тупо скопипастить требование клиента не смогли после этого - пришлось вытребовать текст заявки (там оказался обрывок где-то на середине требования) и снова пинать, чтобы текст требования клиента был зафиксирован ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, свою роль сыграли обещания судебных исков и повторных обращений в Киберполицию, которые пришлось добавить после нескольких кругов феерического тупняка на уровне "нам очень жаль, но у нас такие правила" (типа дыры в безопасности систем банка и все последующие расходы это проблемы клиента). Уже молчу, что почти месяц телефон обрывали чуть ли не ежеминутные звонки с десятков коллекторских номеров (поскольку минуса по кредитке мы своими деньгами не гасили, предполагая, что это обязанность банка вернуть все в прежнее состояние). Только в Киберполицию со всеми скриншотами (там фиксируют номер/ID обращения), и потом снова в "поддержку". Проблема "поддержки" - это отрицательный отбор операторов - такое ощущение, что толковые там не задерживаются - в 3 из 4 обращений они падают на дурачка (как было описано мною выше), обсуждают эмоции вместо фиксации фактов. При регистрации потеряли одну из операций, т.е. при 6 списаниях дали 5 номеров заявок. После изменения статуса заявки на "Передано на розгляд МПС. Зазвичай очікування відповіді триває 45-120 днів. Коли отримаємо відповідь, ми надішлемо вам смс" - уже никуда не обращались. По факту деньги вернули через 50 дней после подачи пакета доков в МПС, никакой смс не было, в П24 вывалились пуши о возврате 6 сумм на интернет-карту, и в ту же минуту 7-я операция "автоматичне погашения заборгованості", отменить которую стоило отдельного дня нервов, поскольку в "поддержке" в заявку снова втулили "незадоволення клієнта" вместо требования сторнировать неправомерное списание. Даже тупо скопипастить требование клиента не смогли после этого - пришлось вытребовать текст заявки (там оказался обрывок где-то на середине требования) и снова пинать, чтобы текст требования клиента был зафиксирован ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, свою роль сыграли обещания судебных исков и повторных обращений в Киберполицию, которые пришлось добавить после нескольких кругов феерического тупняка на уровне "нам очень жаль, но у нас такие правила" (типа дыры в безопасности систем банка и все последующие расходы это проблемы клиента). Уже молчу, что почти месяц телефон обрывали чуть ли не ежеминутные звонки с десятков коллекторских номеров (поскольку минуса по кредитке мы своими деньгами не гасили, предполагая, что это обязанность банка вернуть все в прежнее состояние). pharus

Повідомлень: 1143 З нами з: 05.12.08 Подякував: 3018 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 09:46 Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:

Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно???? t-step Повідомлень: 682 З нами з: 23.04.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 12:23 t-step написав: Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:

Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно???? Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????

Юнекс останні із могікан

(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси) Юнекс останні із могікан(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси) greenozon Повідомлень: 16336 З нами з: 01.06.14 Подякував: 439 раз. Подякували: 1616 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 14:33 greenozon написав: t-step написав: Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:

Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно???? Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????

Юнекс останні із могікан

(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси) Юнекс останні із могікан(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)

Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )? Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )? sens

Повідомлень: 17017 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 405406407408 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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