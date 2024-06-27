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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2024 17:13
Кассандра написав:pharus
а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? )
Только в Киберполицию со всеми скриншотами (там фиксируют номер/ID обращения), и потом снова в "поддержку". Проблема "поддержки" - это отрицательный отбор операторов - такое ощущение, что толковые там не задерживаются - в 3 из 4 обращений они падают на дурачка (как было описано мною выше), обсуждают эмоции вместо фиксации фактов. При регистрации потеряли одну из операций, т.е. при 6 списаниях дали 5 номеров заявок. После изменения статуса заявки на "Передано на розгляд МПС. Зазвичай очікування відповіді триває 45-120 днів. Коли отримаємо відповідь, ми надішлемо вам смс" - уже никуда не обращались. По факту деньги вернули через 50 дней после подачи пакета доков в МПС, никакой смс не было, в П24 вывалились пуши о возврате 6 сумм на интернет-карту, и в ту же минуту 7-я операция "автоматичне погашения заборгованості", отменить которую стоило отдельного дня нервов, поскольку в "поддержке" в заявку снова втулили "незадоволення клієнта" вместо требования сторнировать неправомерное списание. Даже тупо скопипастить требование клиента не смогли после этого - пришлось вытребовать текст заявки (там оказался обрывок где-то на середине требования) и снова пинать, чтобы текст требования клиента был зафиксирован ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, свою роль сыграли обещания судебных исков и повторных обращений в Киберполицию, которые пришлось добавить после нескольких кругов феерического тупняка на уровне "нам очень жаль, но у нас такие правила" (типа дыры в безопасности систем банка и все последующие расходы это проблемы клиента). Уже молчу, что почти месяц телефон обрывали чуть ли не ежеминутные звонки с десятков коллекторских номеров (поскольку минуса по кредитке мы своими деньгами не гасили, предполагая, что это обязанность банка вернуть все в прежнее состояние).
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pharus
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:46
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
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t-step
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:23
t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:33
greenozon написав: t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )?
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sens
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:27
WallNutPen
ще раз переглянули, опустили до 10 тисяч
круглу суму зробили
думаю це все, надіюсь більше не переглянуть
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quadro_tony_da
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