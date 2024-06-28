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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2024 17:13
Кассандра написав:pharus
а вы не напишите куда вы обращались кроме банка, чтобы поняде где произошло чудо? )
Только в Киберполицию со всеми скриншотами (там фиксируют номер/ID обращения), и потом снова в "поддержку". Проблема "поддержки" - это отрицательный отбор операторов - такое ощущение, что толковые там не задерживаются - в 3 из 4 обращений они падают на дурачка (как было описано мною выше), обсуждают эмоции вместо фиксации фактов. При регистрации потеряли одну из операций, т.е. при 6 списаниях дали 5 номеров заявок. После изменения статуса заявки на "Передано на розгляд МПС. Зазвичай очікування відповіді триває 45-120 днів. Коли отримаємо відповідь, ми надішлемо вам смс" - уже никуда не обращались. По факту деньги вернули через 50 дней после подачи пакета доков в МПС, никакой смс не было, в П24 вывалились пуши о возврате 6 сумм на интернет-карту, и в ту же минуту 7-я операция "автоматичне погашения заборгованості", отменить которую стоило отдельного дня нервов, поскольку в "поддержке" в заявку снова втулили "незадоволення клієнта" вместо требования сторнировать неправомерное списание. Даже тупо скопипастить требование клиента не смогли после этого - пришлось вытребовать текст заявки (там оказался обрывок где-то на середине требования) и снова пинать, чтобы текст требования клиента был зафиксирован ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, свою роль сыграли обещания судебных исков и повторных обращений в Киберполицию, которые пришлось добавить после нескольких кругов феерического тупняка на уровне "нам очень жаль, но у нас такие правила" (типа дыры в безопасности систем банка и все последующие расходы это проблемы клиента). Уже молчу, что почти месяц телефон обрывали чуть ли не ежеминутные звонки с десятков коллекторских номеров (поскольку минуса по кредитке мы своими деньгами не гасили, предполагая, что это обязанность банка вернуть все в прежнее состояние).
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pharus
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Додано: Сер 26 чер, 2024 09:46
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
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t-step
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:23
t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:33
greenozon написав: t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )?
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sens
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Додано: Чет 27 чер, 2024 09:27
WallNutPen
ще раз переглянули, опустили до 10 тисяч
круглу суму зробили
думаю це все, надіюсь більше не переглянуть
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:32
greenozon написав: t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
Створюйте автоплатежі по реквізитам, приват бере коміс одна гривня, пенсіонерам котрі отримують пенсію в приваті взагалі без коміса. Автоплатежі на будь-який банк
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mogicanin1986
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