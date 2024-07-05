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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36

  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5510
З нами з: 05.05.21
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
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1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:49

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

спят 8)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7431
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:07

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 319
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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