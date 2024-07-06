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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36
mogicanin1986 написав:
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:49
Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:07
Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:44
mogicanin1986 написав: Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:59
Не працює Автоплатіж
mogicanin1986 написав: Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi
Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
, якщо спробувати його зробити зразу через введення ІБАНа...
Треба спочатку обрати Категорію -- Погашення кредитів/Поповнення..., а потім вже вказувати ІБАН
ПС. Саппорт про це НЕ знає
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