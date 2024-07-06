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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 406407408409

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36

  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:49

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

спят 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:07

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:44

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.

А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 08:59

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:https://privatbank.ua/udalenniy-banking/regulyarnyje-platezhi

Автоплатежі не працюють 8)
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!

Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.

Не працює Автоплатіж, якщо спробувати його зробити зразу через введення ІБАНа...
Треба спочатку обрати Категорію -- Погашення кредитів/Поповнення..., а потім вже вказувати ІБАН :idea:

ПС. Саппорт про це НЕ знає :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:05

[b]Не працює Автоплатіж[/b], якщо спробувати його зробити зразу через введення ІБАНа...
Треба спочатку обрати Категорію -- Погашення кредитів/Поповнення..., а потім вже вказувати ІБАН :idea:

ПС. Саппорт про це НЕ знає :evil:[/quote]
Відправляю з додатка: сервіси - автоплатежі - + далі платіж далі у мене чогось с другого разу пролистуюте вниз, там зелена надпис за реквізитами, далі вводите IBAN, ну а далі, я сподіваюсь, інтуїтивно зрозуміло що робити. Ось так я роблю і все працює. Тільки щоразу роблю нові, бо якщо змінювати, тоді не працює чомусь( це якщо числа змінювати.
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Суб 06 лип, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:19

А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]
Оце вже не знаю, давно Веб версією не користуюся, тим більше старою версією. Користуюсь мобільним додатком привата.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:46

Re: ПриватБанк

купив на розетці туалетку
категорія в додатку пише ДІМ ТА РЕМОНТ

а кешбеку нема
підтримка пише що код непідходящий під акцію
при цьому назва і значок один в один збігаються

що за вибіркові акції де ще і не всі коди в категорії дають кешбек???

незадоволений
ловіть мінус в карму
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 20:23

  акет написав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить деньги с Привата (универсальная карта) в Раду (депозитная карта)?
Пробовал через меню (Поповнення карток/рахунків інших банків), рисует комиссию 0,5% (мин 5 грн). :(
На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" і там була оплата за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там - як Ви написали
Колеги, то як без коміс?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07

---------час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.[/quote]
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]

дуже давно забрали
greenozon
 
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