Автоплатежі не працюють
Вибачте, під час роботи сервісу сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше!
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Додано: Чет 04 лип, 2024 22:36
Додано: П'ят 05 лип, 2024 01:49
Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:07
Сьогодні зробив на завтра два автоплатіж в різних акаунтах, все працює. Через якийсь час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:44
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?
Додано: Суб 06 лип, 2024 08:59
Не працює Автоплатіж, якщо спробувати його зробити зразу через введення ІБАНа...
Треба спочатку обрати Категорію -- Погашення кредитів/Поповнення..., а потім вже вказувати ІБАН
ПС. Саппорт про це НЕ знає
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:05
[b]Не працює Автоплатіж[/b], якщо спробувати його зробити зразу через введення ІБАНа...
Треба спочатку обрати Категорію -- Погашення кредитів/Поповнення..., а потім вже вказувати ІБАН
ПС. Саппорт про це НЕ знає [/quote]
Відправляю з додатка: сервіси - автоплатежі - + далі платіж далі у мене чогось с другого разу пролистуюте вниз, там зелена надпис за реквізитами, далі вводите IBAN, ну а далі, я сподіваюсь, інтуїтивно зрозуміло що робити. Ось так я роблю і все працює. Тільки щоразу роблю нові, бо якщо змінювати, тоді не працює чомусь( це якщо числа змінювати.
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Суб 06 лип, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:19
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]
Оце вже не знаю, давно Веб версією не користуюся, тим більше старою версією. Користуюсь мобільним додатком привата.
Додано: Суб 06 лип, 2024 18:46
Re: ПриватБанк
купив на розетці туалетку
категорія в додатку пише ДІМ ТА РЕМОНТ
а кешбеку нема
підтримка пише що код непідходящий під акцію
при цьому назва і значок один в один збігаються
що за вибіркові акції де ще і не всі коди в категорії дають кешбек???
незадоволений
ловіть мінус в карму
Додано: Суб 06 лип, 2024 20:23
На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" і там була оплата за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там - як Ви написали
Колеги, то як без коміс?
Додано: Суб 06 лип, 2024 23:07
---------час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.[/quote]
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]
дуже давно забрали
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