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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:54

  greenozon написав:---------час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.

А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]

дуже давно забрали[/quote]
Дякую, але рівно місяць назад ще точно була. Знаю тому, що переказ зп тільки з вебки і раніше було тільки у старій версії, а кожен місяць роблю коригування суми і дати
valya
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28

  Visky написав:
  акет написав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить деньги с Привата (универсальная карта) в Раду (депозитная карта)?
Пробовал через меню (Поповнення карток/рахунків інших банків), рисует комиссию 0,5% (мин 5 грн). :(
На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" і там була оплата за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там - як Ви написали
Колеги, то як без коміс?

пенсію тута отримувати,або ж 1 гривню таки віддати,вище ж огляд
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:48

Мизантрóп Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:55

  sens написав:
  greenozon написав:
  t-step написав:Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????

Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)

Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )?
Шановні sens і greenozon, будь ласка, перевірте цей канал та повідомте, і як ним скористатися, якщо працює
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:59

  Visky написав:Мизантрóп Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.

Взагалі-то регламент МПС на р2р -- до 30 дн, частіше -- за 2хв (і фінмон 100% від 50..100К/міс для ніщеброда)
регламент на СЕП від НБУ -- до 3х дн, частіше до 20..30хв, але вже буває і за 5..10 хв. (і фінмон теж може бути, але десь так від 1лім якщо Анкета нормальна :mrgreen: )
Наприклад, Приват відправляє Автоплатіж ранком десь у 5:00, і на Алку або Райф воно заходить за 5..10хв...

Але то таке, шукайте :wink:
Amethyst
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