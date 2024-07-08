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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2024 08:54
greenozon написав:
---------час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.
А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]
дуже давно забрали[/quote]
Дякую, але рівно місяць назад ще точно була. Знаю тому, що переказ зп тільки з вебки і раніше було тільки у старій версії, а кожен місяць роблю коригування суми і дати
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Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28
Visky написав: акет написав:
Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить деньги с Привата (универсальная карта) в Раду (депозитная карта)?
Пробовал через меню (Поповнення карток/рахунків інших банків), рисует комиссию 0,5% (мин 5 грн).
На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" і там була оплата за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там - як Ви написали
Колеги, то як без коміс?
пенсію тута отримувати,або ж 1 гривню таки віддати,вище ж огляд
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:48
Мизантрóп Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:55
sens написав: greenozon написав: t-step написав:
Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????
Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)
Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )?
Шановні sens і greenozon, будь ласка, перевірте цей канал та повідомте, і як ним скористатися, якщо працює
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:59
Visky написав:Мизантрóп
Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.
Взагалі-то регламент МПС на р2р -- до 30 дн, частіше -- за 2хв (і фінмон 100% від 50..100К/міс для ніщеброда)
регламент на СЕП від НБУ -- до 3х дн, частіше до 20..30хв, але вже буває і за 5..10 хв. (і фінмон теж може бути, але десь так від 1лім якщо Анкета нормальна
)
Наприклад, Приват відправляє Автоплатіж ранком десь у 5:00, і на Алку або Райф воно заходить за 5..10хв...
Але то таке, шукайте
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Додано: Пон 08 лип, 2024 20:06
Підтверджую, якщо всі дані введено вірно, тоді автоплатіж проводиться на наступний день, вночі або вранці, незалежно чи вихідний день чи рабочий. За святкові дні не буду стверджувати, бо ще не робив.
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