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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:54

  greenozon написав:---------час спробуйте ще, або зверниться в підтримку. Вночі не робив.

А давно вже не треба в вебке переходити на стару версію? Взагалі її прибрали?[/quote]

дуже давно забрали[/quote]
Дякую, але рівно місяць назад ще точно була. Знаю тому, що переказ зп тільки з вебки і раніше було тільки у старій версії, а кожен місяць роблю коригування суми і дати
valya
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28

  Visky написав:
  акет написав:Подскажите, пожалуйста, как правильно отправить деньги с Привата (универсальная карта) в Раду (депозитная карта)?
Пробовал через меню (Поповнення карток/рахунків інших банків), рисует комиссию 0,5% (мин 5 грн). :(
На Конкорд і Юнекс перекази йшли через "платежі" і там була оплата за № карти, але Раду там не знайшов навіть за її ЄДРПОУ. Пропонує через IBAN, а там - як Ви написали
Колеги, то як без коміс?

пенсію тута отримувати,або ж 1 гривню таки віддати,вище ж огляд
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:48

Мизантрóп Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:55

  sens написав:
  greenozon написав:
  t-step написав:Доброго дня...а підкажіть альтерниву доріжку,окрім Юнекса:
Унваерсальна-поповнення картки іншого банку-безкоштовний СЕП куди завгодно????

Юнекс останні із могікан
(ще була Рада, але із неї нема безкоштовного виходу окрім каси)

Рада й досі з Приват приймає безкоштовно для рада ( депозитна )і приват ( універсал )?
Шановні sens і greenozon, будь ласка, перевірте цей канал та повідомте, і як ним скористатися, якщо працює
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:59

  Visky написав:Мизантрóп Цікавить саме такий швидкий спосіб, саме на Раду, про який тут деякі колеги сповіщали, а не "танці з бубном", причому заради СЕП, який невідомо коли надійде, зокрема в неробочий час, особливо на вихідних.

Взагалі-то регламент МПС на р2р -- до 30 дн, частіше -- за 2хв (і фінмон 100% від 50..100К/міс для ніщеброда)
регламент на СЕП від НБУ -- до 3х дн, частіше до 20..30хв, але вже буває і за 5..10 хв. (і фінмон теж може бути, але десь так від 1лім якщо Анкета нормальна :mrgreen: )
Наприклад, Приват відправляє Автоплатіж ранком десь у 5:00, і на Алку або Райф воно заходить за 5..10хв...

Але то таке, шукайте :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:06

Підтверджую, якщо всі дані введено вірно, тоді автоплатіж проводиться на наступний день, вночі або вранці, незалежно чи вихідний день чи рабочий. За святкові дні не буду стверджувати, бо ще не робив.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:44

  Investor_K написав:Чому такі низькі ставки за депозитами?

Так само в отп ,кредіагріколь,укрсіб та кредо - у всіх майже безкоштовно сеп у гривні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:08

ПриватБанк - Рада

По поводу ажиотжа вокруг этой парочки могу сказать следующее:
1. Если тянуть, то заходит без комиса
2. Приват даже при тянучке берёт комис 0,5
3. При толкачке и так все знают тарифы

Вывод: без комиса на Раду не вывести, а если кто знает какую-то мудрённую схему, то давайте в студию

P.S. Кто совсем стеснительный или не хочет сдавать схему, пишите в личку
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:25

Никак не могу вывести деньги через автоплатеж.
Что я делаю… В додатке Сервисы-Автоплатежи.
Внизу зеленый крестик, выбираю Платеж. В верхней строке вставляю счет. Далее выбираю «поповнення карток/рахунків інших банків» (ниже есть еще кнопка «за реквізитами»). Заполняю реквизиты. Сумму ставлю всю, какая есть на остатке. Может, нужно писать сумму всю, за минусом 1 грн?
На следующем этапе выбираю вверху подменю «Раз на місяць». Там выбираю даты – завтра до послезавтра. На следующий день ничего не происходит. Вручную отправляю автоплатеж на исполнение и ничего…

Еще в верхнем подменю можно выбрать «Від зарахування на карту», но перед этим нужно ввести сумму. Как могут паралельно существовать условия – автоплатеж на 100% от зачисления на карту и конкретная сумма – я х.з… :roll:
В итоге, когда создается автоплатеж, то его можно отредактировать, где, опять таки, прежде чем ввести % от поступлений на карту, который должен списываться, нужно ввести конкретную сумму платежа… :?:

Что я делаю не так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:30

Re: ПриватБанк

  la9 написав:Может, нужно писать сумму всю, за минусом 1 грн?
Семён Семёныч... конечно, не будет же банчик оплачивать комис из своего кармана.
Intento
 
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