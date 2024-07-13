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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58

Re: ПриватБанк

тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
daap
 
Повідомлень: 220
З нами з: 08.01.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 408409410411
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