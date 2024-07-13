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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58
тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
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daap
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:56
daap, для карткових рахунків Юнекс усьо. Для класичних кредитів доступно (у теорії), хз як на практиці.
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Howl
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