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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58
Re: ПриватБанк
тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
Додано: Суб 13 лип, 2024 22:56
Re: ПриватБанк
daap, для карткових рахунків Юнекс усьо. Для класичних кредитів доступно (у теорії), хз як на практиці.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:32
Re: ПриватБанк
Кожна пробіжка - це донат: ПриватБанк стартував Бігозбір разом з Run Ukraine
Упродовж трьох місяців ПриватБанк конвертуватиме тренування українців у донати на протезування військових і цивільних в центрі Superhumans. Компанія Run Ukraine разом із ПриватБанком та іншими партнерами запустила Бігозбір, покликаний закривати потреби українських фондів незвичним способом - за допомогою пробіжок.
Кожен охочий може долучитися абсолютно безкоштовно, не перераховуючи жодних коштів. Все, що потрібно, - зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в біговому застосунку. Підтримати Бігозбір та долучитися до благодійних пробіжок можна з будь-якої точки світу.
З 22 липня регулярно виходьте на пробіжки і перетворюйте кілометри в донати - кожен затреканий кілометр ПриватБанк перетворить на 10 гривень донату.
Детальніше за посиланням.
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:32
ПРИВІТ
Підкажіть, яка загальна сума кеш-беку по програмі ПРИВІТ?
Якщо 5 категорій по 500 грн.
Загальна 2500 чи 500?
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12
Re: ПриватБанк
Якщо оплата пройшла по категорії "дім та ремонт", а кешбек не нараховано, треба почекати чи одразу підтримку смикати?
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:33
Ferlakur Одразу! Мені он за одяг, вз-тя не нарахували, так вже тиждень мурижать на проф.рівні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:38
Не все так однозначно, є ще максимум за весь період дії пропозиції, якщо вона на 4 міс, наприклад, з 15.5 по 15.8, то зазвичай це 1500 грн, треба дивитись повні умови в pdf
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