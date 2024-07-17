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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 408409410411

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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58

Re: ПриватБанк

тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
daap
 
Повідомлень: 220
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:56

Re: ПриватБанк

daap, для карткових рахунків Юнекс усьо. Для класичних кредитів доступно (у теорії), хз як на практиці.
Howl
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Повідомлень: 6046
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:32

Re: ПриватБанк

Кожна пробіжка - це донат: ПриватБанк стартував Бігозбір разом з Run Ukraine
Упродовж трьох місяців ПриватБанк конвертуватиме тренування українців у донати на протезування військових і цивільних в центрі Superhumans. Компанія Run Ukraine разом із ПриватБанком та іншими партнерами запустила Бігозбір, покликаний закривати потреби українських фондів незвичним способом - за допомогою пробіжок.

Кожен охочий може долучитися абсолютно безкоштовно, не перераховуючи жодних коштів. Все, що потрібно, - зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в біговому застосунку. Підтримати Бігозбір та долучитися до благодійних пробіжок можна з будь-якої точки світу.
З 22 липня регулярно виходьте на пробіжки і перетворюйте кілометри в донати - кожен затреканий кілометр ПриватБанк перетворить на 10 гривень донату.

Детальніше за посиланням.

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:32

ПРИВІТ

Підкажіть, яка загальна сума кеш-беку по програмі ПРИВІТ?
Якщо 5 категорій по 500 грн.
Загальна 2500 чи 500?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47

  Sergion написав:Підкажіть, яка загальна сума кеш-беку по програмі ПРИВІТ?
Якщо 5 категорій по 500 грн.
Загальна 2500 чи 500?

таки з кожної по 500 :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12

Re: ПриватБанк

Якщо оплата пройшла по категорії "дім та ремонт", а кешбек не нараховано, треба почекати чи одразу підтримку смикати?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4621
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:33

Ferlakur Одразу! Мені он за одяг, вз-тя не нарахували, так вже тиждень мурижать на проф.рівні
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:38

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Підкажіть, яка загальна сума кеш-беку по програмі ПРИВІТ?
Якщо 5 категорій по 500 грн.
Загальна 2500 чи 500?

таки з кожної по 500 :wink:

Не все так однозначно, є ще максимум за весь період дії пропозиції, якщо вона на 4 міс, наприклад, з 15.5 по 15.8, то зазвичай це 1500 грн, треба дивитись повні умови в pdf
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:50

...
Visky
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