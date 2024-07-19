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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 20:58
Re: ПриватБанк
тропинка на юнекс всьо? тобто взагалі всьо?
Додано: Суб 13 лип, 2024 22:56
Re: ПриватБанк
daap, для карткових рахунків Юнекс усьо. Для класичних кредитів доступно (у теорії), хз як на практиці.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:32
Re: ПриватБанк
Кожна пробіжка - це донат: ПриватБанк стартував Бігозбір разом з Run Ukraine
Упродовж трьох місяців ПриватБанк конвертуватиме тренування українців у донати на протезування військових і цивільних в центрі Superhumans. Компанія Run Ukraine разом із ПриватБанком та іншими партнерами запустила Бігозбір, покликаний закривати потреби українських фондів незвичним способом - за допомогою пробіжок.
Кожен охочий може долучитися абсолютно безкоштовно, не перераховуючи жодних коштів. Все, що потрібно, - зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в біговому застосунку. Підтримати Бігозбір та долучитися до благодійних пробіжок можна з будь-якої точки світу.
З 22 липня регулярно виходьте на пробіжки і перетворюйте кілометри в донати - кожен затреканий кілометр ПриватБанк перетворить на 10 гривень донату.
Детальніше за посиланням.
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:32
ПРИВІТ
Підкажіть, яка загальна сума кеш-беку по програмі ПРИВІТ?
Якщо 5 категорій по 500 грн.
Загальна 2500 чи 500?
Додано: Сер 17 лип, 2024 11:47
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:12
Re: ПриватБанк
Якщо оплата пройшла по категорії "дім та ремонт", а кешбек не нараховано, треба почекати чи одразу підтримку смикати?
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:33
Ferlakur Одразу! Мені он за одяг, вз-тя не нарахували, так вже тиждень мурижать на проф.рівні
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:38
Не все так однозначно, є ще максимум за весь період дії пропозиції, якщо вона на 4 міс, наприклад, з 15.5 по 15.8, то зазвичай це 1500 грн, треба дивитись повні умови в pdf
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:17
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:18
ПривітБанк
Доброго дня, цікава ситуація стосовно Привіт "Мінусуємо комуналку"
Вчора вирішив оплатити комунальні послуги, знайшов в пропозиції "Мінусуємо комуналку", натиснув, заходжу в активовані - нема, повертаюсь в пропозиції теж нема.
Пишу в Приват24 що активував, а пропозиція зникла просто. На що мені оператор видає, що пропозиції формуються персоналізовано і показує мені що доступно (мабудь не вникав в моє питання). Пише що для мене не було такої пропозиції, я кажу що була, але зникла, на що оператор просить скрін. Скрін я висилаю, що підтверджує, що така пропозиція дійсно була, на що оператор видає нема в активованих значить мені не доступна і можливо помилково відображалась , перед цим оператор написав, що не було такої навіть пропозиції Тобто оператор не володіє інформацією, чому було і чому зникло...
Зареєстрував 2 скарги, перша чому загадково зникла пропозиція "Мінусуємо комуналку" і друга на оператора, який не вникає в питання і не може дати чіткої відповіді.
Завку швидко розглянули (не вникаючи в суть) і видали:
- оператор діяв правильно , нічого собі професійно, спочатку не відповів на чітко сформоване питання, потім сказав що для мене не було такої пропозиції, після скріну що була пропозиція, каже що значить мені не доступна і можливо помилково відображалась. Приватбанк, ви або зовсім не розбирались в ситуації, або підтвердили не професійність оператора і це для банку нормальна ситуація.
- причина по якій "Мінусуємо комуналку" тому що акція закінчилась 18 липня , ну це ж нисинітниця, можна ж перевірити час коли я звертався до оператора, в акції було зазначено що діє до 18 липня 23:59, є скрін.
Не знаю чи є тут офіційний представник, який реагує на такі питання, але мої питання не вирішені.
Я давно вже був попрощався з Приватом, але мені наполегливо дзвонили його співробітники і звали користуватись послугами, я й спробував, враховуючи Привіт програму.
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