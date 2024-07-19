Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:18

Доброго дня, цікава ситуація стосовно Привіт "Мінусуємо комуналку"Вчора вирішив оплатити комунальні послуги, знайшов в пропозиції "Мінусуємо комуналку", натиснув, заходжу в активовані - нема, повертаюсь в пропозиції теж нема.Пишу в Приват24 що активував, а пропозиція зникла просто. На що мені оператор видає, що пропозиції формуються персоналізовано і показує мені що доступно (мабудь не вникав в моє питання). Пише що, я кажу що була, але зникла, на що оператор просить скрін. Скрін я висилаю, що підтверджує, що, на що оператор видає нема в активованих значить мені не доступна і можливо помилково відображалась, перед цим оператор написав, що не було такої навіть пропозиціїТобто оператор не володіє інформацією, чому було і чому зникло...Зареєстрував 2 скарги, перша чому загадково зникла пропозиція "Мінусуємо комуналку" і друга на оператора, який не вникає в питання і не може дати чіткої відповіді.Завку швидко розглянули (не вникаючи в суть) і видали:- оператор діяв правильно, нічого собі професійно, спочатку не відповів на чітко сформоване питання, потім сказав що для мене не було такої пропозиції, після скріну що була пропозиція, каже що значить мені не доступна і можливо помилково відображалась. Приватбанк, ви або зовсім не розбирались в ситуації, або підтвердили не професійність оператора і це для банку нормальна ситуація.- причина по якій "Мінусуємо комуналку" тому що акція закінчилась 18 липня, ну це ж нисинітниця, можна ж перевірити час коли я звертався до оператора, в акції було зазначено що діє до 18 липня 23:59, є скрін.Не знаю чи є тут офіційний представник, який реагує на такі питання, але мої питання не вирішені.Я давно вже був попрощався з Приватом, але мені наполегливо дзвонили його співробітники і звали користуватись послугами, я й спробував, враховуючи Привіт програму.