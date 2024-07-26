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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:59
оплатив комуналку в Приват24 за рахунок кредитних коштів, але кешбек не світиться по операціям.
Акція від Привіт "Дім і Ремонт" діє до 31.08.2024
В минулу оплату відразу було видно нарахований кешбек.
UPDATE:
оператор сказав, що комуналка провелась з МСС 4829 "грошові перекази".
Будьте уважні!!! Кешбек за комуналку вже не працює
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Andey
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:37
Andey
Яким чином платили?
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klug
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:37
Andey написав:оплатив комуналку в Приват24 за рахунок кредитних коштів, але кешбек не світиться по операціям.
Акція від Привіт "Дім і Ремонт" діє до 31.08.2024
В минулу оплату відразу було видно нарахований кешбек.
UPDATE:
оператор сказав, що комуналка провелась з МСС 4829 "грошові перекази".
Будьте уважні!!! Кешбек за комуналку вже не працює
Так акція по комуналці скінчилася вже...
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Додано: Суб 20 лип, 2024 08:28
Andey повернення коштів вимагайте
мені повернули, скасували платежі
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:56
Нового шляху виводу коштів на картку іншого банку не з'явилось?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:26
Наче як повернули акцію з кешбеком 50% на громадський транспорт, але в мене в пропозиціях пусто((
В когось є?
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Striker
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:59
Striker написав:
Наче як повернули акцію з кешбеком 50% на громадський транспорт, але в мене в пропозиціях пусто((
В когось є?
Є. Але у нас в місті перестали приймати оплату по qr коду
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Ferlakur
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