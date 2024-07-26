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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 409410411412

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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:59

оплатив комуналку в Приват24 за рахунок кредитних коштів, але кешбек не світиться по операціям.
Акція від Привіт "Дім і Ремонт" діє до 31.08.2024
В минулу оплату відразу було видно нарахований кешбек.

UPDATE:
оператор сказав, що комуналка провелась з МСС 4829 "грошові перекази".
Будьте уважні!!! Кешбек за комуналку вже не працює
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:37

Andey
Яким чином платили?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:37

Re: ПриватБанк

Andey написав:оплатив комуналку в Приват24 за рахунок кредитних коштів, але кешбек не світиться по операціям.
Акція від Привіт "Дім і Ремонт" діє до 31.08.2024
В минулу оплату відразу було видно нарахований кешбек.

UPDATE:
оператор сказав, що комуналка провелась з МСС 4829 "грошові перекази".
Будьте уважні!!! Кешбек за комуналку вже не працює
Так акція по комуналці скінчилася вже...

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:28

Andey повернення коштів вимагайте
мені повернули, скасували платежі
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:00

  Ferlakur написав:
  Visky написав:Ferlakur Одразу! Мені он за одяг, вз-тя не нарахували, так вже тиждень мурижать на проф.рівні

Ну у мене простіше: виявилося, що МСС не відповідає умовам акції; то якого біса ви в чеку POS-термінала чорним по білому пишете "Дім та ремонт"? :mrgreen:
Часто однакові МСС трактуються різними банками і точками різними категоріями, або включають до акції не всі МСС категорії, що дозволяє їм маніпулювати. Треба дивитись тільки відповідність МСС
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:56

Re: ПриватБанк

Нового шляху виводу коштів на картку іншого банку не з'явилось?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:26

Наче як повернули акцію з кешбеком 50% на громадський транспорт, але в мене в пропозиціях пусто((
В когось є?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 12:59

  Striker написав:Наче як повернули акцію з кешбеком 50% на громадський транспорт, але в мене в пропозиціях пусто((
В когось є?

Є. Але у нас в місті перестали приймати оплату по qr коду :mrgreen:
Ferlakur
 
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