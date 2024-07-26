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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:53
У дружини є 50% на транспорт і ще купа пропозицій, в мене взагалі нічого. Шо за фігня? Думаю можна ж буде вийти з акаунтів і на своєму смарті залогінити акаунт дружини, проблем ніяких не буде?
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