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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:53
У дружини є 50% на транспорт і ще купа пропозицій, в мене взагалі нічого. Шо за фігня? Думаю можна ж буде вийти з акаунтів і на своєму смарті залогінити акаунт дружини, проблем ніяких не буде?
Додано: Суб 27 лип, 2024 07:36
Striker Просто купите один раз билет и сразу придёт пропозиция.) Жена вчера так сделала.
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:20
IGNAT, я майже кожного дня купую проїздний на день і нічого. Може дійсно треба спробувати одноразовий взяти.
Ще не зрозуміло чому у дружини з десяток пропозицій, а в мене взагалі 0.
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:40
Re: ПриватБанк
Щодо кешбеку на товари для дому- розрахувався в Епіцентрі на самокасі де продуктовий відділ- пішло як продукти, кешбек не нарахувало. Виявляється різні самокаси мають різні мсс на терміналах в межах одного магазину.
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