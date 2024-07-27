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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:53

У дружини є 50% на транспорт і ще купа пропозицій, в мене взагалі нічого. Шо за фігня? Думаю можна ж буде вийти з акаунтів і на своєму смарті залогінити акаунт дружини, проблем ніяких не буде?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 07:36

Striker Просто купите один раз билет и сразу придёт пропозиция.) Жена вчера так сделала.
IGNAT
 
Повідомлень: 132
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:20

IGNAT, я майже кожного дня купую проїздний на день і нічого. Може дійсно треба спробувати одноразовий взяти.

Ще не зрозуміло чому у дружини з десяток пропозицій, а в мене взагалі 0.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 15.02.20
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Подякували: 5877 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:40

Re: ПриватБанк

Щодо кешбеку на товари для дому- розрахувався в Епіцентрі на самокасі де продуктовий відділ- пішло як продукти, кешбек не нарахувало. Виявляється різні самокаси мають різні мсс на терміналах в межах одного магазину.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:32

Уже и Приват не эмбоссированые карты даёт((
Feh14
 
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