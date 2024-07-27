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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:53
У дружини є 50% на транспорт і ще купа пропозицій, в мене взагалі нічого. Шо за фігня? Думаю можна ж буде вийти з акаунтів і на своєму смарті залогінити акаунт дружини, проблем ніяких не буде?
Додано: Суб 27 лип, 2024 07:36
Striker Просто купите один раз билет и сразу придёт пропозиция.) Жена вчера так сделала.
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:20
IGNAT, я майже кожного дня купую проїздний на день і нічого. Може дійсно треба спробувати одноразовий взяти.
Ще не зрозуміло чому у дружини з десяток пропозицій, а в мене взагалі 0.
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:40
Re: ПриватБанк
Щодо кешбеку на товари для дому- розрахувався в Епіцентрі на самокасі де продуктовий відділ- пішло як продукти, кешбек не нарахувало. Виявляється різні самокаси мають різні мсс на терміналах в межах одного магазину.
Додано: Суб 27 лип, 2024 17:37
Re: ПриватБанк
Не зрозуміло
Додано: Суб 27 лип, 2024 17:47
Investor_K Ембосуванням або “карбуванням” називають нанесення на пластикову карту рельєфних символів за допомогою спеціального апарату – ембоссера. На лицьовій стороні картки видавлюють інформацію про власника картки, унікальний номер і термін дії. Цим способом пластикові картки персоналізують. Сучасні пластикові картки доповнюють ембосуванням, щоб виділити важливу інформацію. Рельєфні написи або номери оформляють золотим, срібним або іншим кольоровим тисненням, що наділяє пластикову картку солідністю.
Додано: Суб 27 лип, 2024 19:08
Re: ПриватБанк
Так давно вже..
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Додано: Суб 27 лип, 2024 19:23
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