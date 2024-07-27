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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414>

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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:53

У дружини є 50% на транспорт і ще купа пропозицій, в мене взагалі нічого. Шо за фігня? Думаю можна ж буде вийти з акаунтів і на своєму смарті залогінити акаунт дружини, проблем ніяких не буде?
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 5877 раз.
 
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19
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 07:36

Striker Просто купите один раз билет и сразу придёт пропозиция.) Жена вчера так сделала.
IGNAT
 
Повідомлень: 132
З нами з: 29.03.12
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:20

IGNAT, я майже кожного дня купую проїздний на день і нічого. Може дійсно треба спробувати одноразовий взяти.

Ще не зрозуміло чому у дружини з десяток пропозицій, а в мене взагалі 0.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 5877 раз.
 
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19
38
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:40

Re: ПриватБанк

Щодо кешбеку на товари для дому- розрахувався в Епіцентрі на самокасі де продуктовий відділ- пішло як продукти, кешбек не нарахувало. Виявляється різні самокаси мають різні мсс на терміналах в межах одного магазину.
andriy_z
 
Повідомлень: 114
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Подякував: 37 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:32

Уже и Приват не эмбоссированые карты даёт((
Feh14
 
Повідомлень: 120
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:05

  Feh14 написав:Уже и Приват не эмбоссированые карты даёт((

це як?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 115
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:37

Re: ПриватБанк

Не зрозуміло
Investor_K
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Повідомлень: 9936
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:47

Investor_K Ембосуванням або “карбуванням” називають нанесення на пластикову карту рельєфних символів за допомогою спеціального апарату – ембоссера. На лицьовій стороні картки видавлюють інформацію про власника картки, унікальний номер і термін дії. Цим способом пластикові картки персоналізують. Сучасні пластикові картки доповнюють ембосуванням, щоб виділити важливу інформацію. Рельєфні написи або номери оформляють золотим, срібним або іншим кольоровим тисненням, що наділяє пластикову картку солідністю.
SHURICK76
 
Повідомлень: 151
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:08

Re: ПриватБанк

Feh14 написав:Уже и Приват не эмбоссированые карты даёт((
Так давно вже..

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lamal
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Повідомлень: 437
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:23

  lamal написав:
Feh14 написав:Уже и Приват не эмбоссированые карты даёт((
Так давно вже..

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk

Зимой и весной мня КДВ и Уни, были ещё эмб..
А на днях ещё оду Уни, уже не.
Feh14
 
Повідомлень: 120
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 411412413414>
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