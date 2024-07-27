Мені весною вже навіть без притулячки видали (
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 19:25
Re: ПриватБанк
Мені весною вже навіть без притулячки видали (
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Додано: Нед 28 лип, 2024 08:52
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|