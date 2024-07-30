Мені весною вже навіть без притулячки видали (
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 19:25
Re: ПриватБанк
Мені весною вже навіть без притулячки видали (
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:52
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:04
Re: ПриватБанк
А підкажіть, якщо в мене завершується доларовий депозит, як вони його видають?
Потрібно робити картку для виплат, щоб на неї загнати кошти з депо, а потім вже знімати з картки? Чи є якийсь шлях без цього? І чи діє ліміт у екв. 100К у цьому випадку?
Додано: Пон 29 лип, 2024 18:22
Re: ПриватБанк
andex, якщо картку не робити, то це зняття через менеджера в касі + валюту треба замовляти. Тому тут краще оформити картку для виплат.
Так, ліміт діє -- це обмеження НБУ.
Додано: Вів 30 лип, 2024 11:53
Банкомати Привата видають з карток інших українських банків без своєї комісії ( як і Ощадбанк, наприклад)
А яка з такої картки максимальна сума за один раз в приватівському банкоматі
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09
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