RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:25

Re: ПриватБанк

Мені весною вже навіть без притулячки видали (

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:52

  lamal написав:Мені весною вже навіть без притулячки видали (

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk

А я просил без чипа, не было(
Feh14
 
Повідомлень: 126
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:04

Re: ПриватБанк

А підкажіть, якщо в мене завершується доларовий депозит, як вони його видають?

Потрібно робити картку для виплат, щоб на неї загнати кошти з депо, а потім вже знімати з картки? Чи є якийсь шлях без цього? І чи діє ліміт у екв. 100К у цьому випадку?
andex
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:22

Re: ПриватБанк

andex, якщо картку не робити, то це зняття через менеджера в касі + валюту треба замовляти. Тому тут краще оформити картку для виплат.

Так, ліміт діє -- це обмеження НБУ.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 08.03.18
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:53

Банкомати Привата видають з карток інших українських банків без своєї комісії ( як і Ощадбанк, наприклад) :?:

А яка з такої картки максимальна сума за один раз в приватівському банкоматі :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:48

flysoulfly 20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09

  melkh написав:flysoulfly 20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.

додам що це ліміт на картку.
більше карток до одного рахунку - більший ліміт.
KVV
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 29.11.18
Подякував: 63 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 411412413414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST, Google Adsense [Bot], melkh і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3444)
30.07.2024 17:49
Ринок праці (452)
30.07.2024 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.