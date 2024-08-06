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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 19:25

Re: ПриватБанк

Мені весною вже навіть без притулячки видали (

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lamal
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:52

  lamal написав:Мені весною вже навіть без притулячки видали (

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А я просил без чипа, не было(
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:04

Re: ПриватБанк

А підкажіть, якщо в мене завершується доларовий депозит, як вони його видають?

Потрібно робити картку для виплат, щоб на неї загнати кошти з депо, а потім вже знімати з картки? Чи є якийсь шлях без цього? І чи діє ліміт у екв. 100К у цьому випадку?
andex
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:22

Re: ПриватБанк

andex, якщо картку не робити, то це зняття через менеджера в касі + валюту треба замовляти. Тому тут краще оформити картку для виплат.

Так, ліміт діє -- це обмеження НБУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 11:53

Банкомати Привата видають з карток інших українських банків без своєї комісії ( як і Ощадбанк, наприклад) :?:

А яка з такої картки максимальна сума за один раз в приватівському банкоматі :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:48

flysoulfly 20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09

  melkh написав:flysoulfly 20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.

додам що це ліміт на картку.
більше карток до одного рахунку - більший ліміт.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:17

Re: ПриватБанк

  melkh написав:20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
дивно, чатбот в п24 пише, що не більше 10к/зняття та не більше 10к упродовж 3х годин (по картам інших банків)

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otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:58

Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:38

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
sens
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