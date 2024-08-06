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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 19:25
Мені весною вже навіть без притулячки видали (
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lamal
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Додано: Нед 28 лип, 2024 08:52
lamal написав:
Мені весною вже навіть без притулячки видали (
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А я просил без чипа, не было(
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Feh14
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:04
А підкажіть, якщо в мене завершується доларовий депозит, як вони його видають?
Потрібно робити картку для виплат, щоб на неї загнати кошти з депо, а потім вже знімати з картки? Чи є якийсь шлях без цього? І чи діє ліміт у екв. 100К у цьому випадку?
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andex
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Додано: Пон 29 лип, 2024 18:22
andex, якщо картку не робити, то це зняття через менеджера в касі + валюту треба замовляти. Тому тут краще оформити картку для виплат.
Так, ліміт діє -- це обмеження НБУ.
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Howl
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Додано: Вів 30 лип, 2024 11:53
Банкомати Привата видають з карток інших українських банків без своєї комісії ( як і Ощадбанк, наприклад)
А яка з такої картки максимальна сума за один раз в приватівському банкоматі
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 лип, 2024 12:48
flysoulfly 20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
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melkh
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09
melkh написав:flysoulfly
20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
додам що це ліміт на картку.
більше карток до одного рахунку - більший ліміт.
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KVV
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Додано: Вів 30 лип, 2024 22:17
melkh написав:
20 т кожних 3 год, сам знімав з чужих.
дивно, чатбот в п24 пише, що не більше 10к/зняття та не більше 10к упродовж 3х годин (по картам інших банків)
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otshelnick1
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Додано: Вів 06 сер, 2024 18:58
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:38
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Який номінал?
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sens
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