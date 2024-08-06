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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8133
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100

У вересні можна буде перевіряти,поки що строк не підійшов
sens
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Повідомлень: 17337
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
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3
  #<1 ... 412413414415
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