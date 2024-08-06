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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Який номінал?
100
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Який номінал?
100
У вересні можна буде перевіряти,поки що строк не підійшов
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sens
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