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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8138
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 842 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100

У вересні можна буде перевіряти,поки що строк не підійшов
sens
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Повідомлень: 17348
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 936 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00

Re: ПриватБанк

Даруємо прохолоду від Visa та ПриватБанку
з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
Сертифікати на подорож або до мережі «Алло» за оплату Visa Business

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які мають картку Visa Business.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся через запрошення від банку або на сторінці акції та оплачуйте карткою Visa Business покупки в магазинах та Інтернеті.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/daruyem ... ion_080824
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Повідомлень: 2944
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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