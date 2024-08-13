100
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00
Re: ПриватБанк
Даруємо прохолоду від Visa та ПриватБанку
з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
Сертифікати на подорож або до мережі «Алло» за оплату Visa Business
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які мають картку Visa Business.
Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся через запрошення від банку або на сторінці акції та оплачуйте карткою Visa Business покупки в магазинах та Інтернеті.
Детальніше за посиланням:
Додано: Вів 13 сер, 2024 11:35
необычный "Привет".
В проге лояльности приятный сюрприз появился (лично у меня, но видимо, не только) - 0% на обналичивание грн в августе с универсальной.
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:05
native , скоріше за все мається на увазі зняття кредитних коштів.
Бо знижка вказана 4 % і сформульовано:
Так, в описі написано "... знімайте кредитні кошти... без комісії"
Додано: Вів 13 сер, 2024 12:29
SHURICK76 интересная ситуация в августе у ПриватБанка с картой универсальная: кредитные деньги снимаешь без комиссии, а собственные с комиссией.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|