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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Який номінал?
100
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год
Який номінал?
100
У вересні можна буде перевіряти,поки що строк не підійшов
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00
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з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
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Додано: Вів 13 сер, 2024 11:35
В проге лояльности приятный сюрприз появился (лично у меня, но видимо, не только) - 0% на обналичивание грн в августе с универсальной.
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native
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:05
native
, скоріше за все мається на увазі зняття кредитних коштів.
Бо знижка вказана 4 % і сформульовано:
"Готівка з кредитних без комісії.
Наталя пропонує зняти кредитні кошти без комісії з карток "Універсальна/Gold"
Так, в описі написано "... знімайте кредитні кошти... без комісії"
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SHURICK76
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:29
SHURICK76 интересная ситуация в августе у ПриватБанка с картой универсальная: кредитные деньги снимаешь без комиссии, а собственные с комиссией.
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native
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:41
native написав:
В проге лояльности приятный сюрприз появился (лично у меня, но видимо, не только) - 0% на обналичивание грн в августе с универсальной.
Треба бути обережним: в мене теж такий бонус, кредитний ліміт був 100k, баланс -4.8k. Зняв 20k в банкоматі, ліміт урізали до 25k. Щодо грейсу помилився.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 13 сер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 13 сер, 2024 12:51
вроде в привата усё в грейсе?!
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v57
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:34
v57, так.
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Howl
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Додано: Вів 13 сер, 2024 15:11
Дюрі-бачі
снял 20 при лимите 80 - всё на месте.
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native
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