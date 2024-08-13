RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 413414415416>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:39

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 13.09.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:43

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня Приват отдал синий дол. 21г. Первый раз увидел данный год

Який номінал?
100

У вересні можна буде перевіряти,поки що строк не підійшов
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17366
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:00

Re: ПриватБанк

Даруємо прохолоду від Visa та ПриватБанку
з 5 липня 2024 до 5 вересня 2024
Сертифікати на подорож або до мережі «Алло» за оплату Visa Business

Хто може взяти участь в акції?
Клієнти ПриватБанку, які мають картку Visa Business.

Як стати учасником акції?
Зареєструйтеся через запрошення від банку або на сторінці акції та оплачуйте карткою Visa Business покупки в магазинах та Інтернеті.

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/daruyem ... ion_080824
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2944
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 11:35

необычный "Привет".

В проге лояльности приятный сюрприз появился (лично у меня, но видимо, не только) - 0% на обналичивание грн в августе с универсальной.
native
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:05

native , скоріше за все мається на увазі зняття кредитних коштів.
Бо знижка вказана 4 % і сформульовано:
"Готівка з кредитних без комісії.
Наталя пропонує зняти кредитні кошти без комісії з карток "Універсальна/Gold"

Так, в описі написано "... знімайте кредитні кошти... без комісії"
SHURICK76
 
Повідомлень: 153
З нами з: 13.02.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:29

SHURICK76 интересная ситуация в августе у ПриватБанка с картой универсальная: кредитные деньги снимаешь без комиссии, а собственные с комиссией.
native
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:41

Re: ПриватБанк

  native написав:В проге лояльности приятный сюрприз появился (лично у меня, но видимо, не только) - 0% на обналичивание грн в августе с универсальной.

Треба бути обережним: в мене теж такий бонус, кредитний ліміт був 100k, баланс -4.8k. Зняв 20k в банкоматі, ліміт урізали до 25k. Щодо грейсу помилився.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 13 сер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3575
З нами з: 29.07.22
Подякував: 628 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 12:51

вроде в привата усё в грейсе?!
v57
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 14.03.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 14:34

Re: ПриватБанк

v57, так.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 08.03.18
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:11

Дюрі-бачі
снял 20 при лимите 80 - всё на месте.
native
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.02.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.