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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
20
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:25

native Знімав тільки кредитні? Власних коштів на карті не було?
SHURICK76
 
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Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:39

Re: ПриватБанк

В мене була цікава ситуація сьогодні, 1 операція без комісії, 2-з, так,з 4- операцій зняли комісію 1600 грн, подав заявку, розбираються, було в когось таке?
melkh
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 06:30

Стежка на юнекс вже не працює? Якщо ні, то є ще якісь варіанти?
novichok
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Повідомлень: 3405
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 06:51

Re: ПриватБанк

  novichok написав:Стежка на юнекс вже не працює?
Не працює зі середини літа.
Howl
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Повідомлень: 6082
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