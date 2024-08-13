|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2024 15:25
native Знімав тільки кредитні? Власних коштів на карті не було?
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:39
В мене була цікава ситуація сьогодні, 1 операція без комісії, 2-з, так,з 4- операцій зняли комісію 1600 грн, подав заявку, розбираються, було в когось таке?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2024 06:30
Стежка на юнекс вже не працює? Якщо ні, то є ще якісь варіанти?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3405
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2024 06:51
novichok написав:
Стежка на юнекс вже не працює?
Не працює зі середини літа.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6082
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|