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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2024 19:39
Re: ПриватБанк
В мене була цікава ситуація сьогодні, 1 операція без комісії, 2-з, так,з 4- операцій зняли комісію 1600 грн, подав заявку, розбираються, було в когось таке?
Додано: Сер 14 сер, 2024 06:51
Re: ПриватБанк
Додано: Сер 14 сер, 2024 08:27
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