ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2024 23:35
ще є варіант за 1 грн, але відкладений по часу
обговорювався деякий час тому на цій гілці
Додано: Чет 15 сер, 2024 06:50
Дивлюся сепив на юрособу ,в реквізитах ПриватБанк - комісія 3 грн
Додано: Чет 15 сер, 2024 06:53
Якщо є договір - 1 грн , якщо немає - 3 грн , бюджетна організація - 100 грн Макс. Все через приват24
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